Ферреро — об Алькарасе: единственное, что может его остановить, — потеря мотивации

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2003 испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро поделился мнением о перспективах своего бывшего воспитанника испанца Карлоса Алькараса, отметив, что у него есть всё для того, чтобы стать одним из лучших теннисистов в истории.

«Алькарас может стать одним из лучших в истории. По результатам он уже бьёт множество рекордов. У него есть теннис, физика и ментальная сила. Единственное, что может его остановить, — это потеря мотивации, что может случиться, когда ты начинаешь так рано. Я всегда говорил ему, что, когда мотивация заканчивается, должна включаться дисциплина.

Пока он продолжает получать удовольствие и играть так, как сейчас, у него будет очень долгая карьера», – приводит слова Ферреро El Pais.

