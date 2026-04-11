«Фигню какую-то делает». Миша Зверев — об Александре в матче с Синнером в Монте-Карло

Миша Зверев, брат третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева, во время первого сета в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Монте-Карло высказался об игре брата. Александр проиграл стартовый сет второму номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6.

«Ему надо ритм сломать, как Карлос пытается, фигню какую-то делает», — сказал Миша Зверев.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 8-4 в пользу итальянца. Последний матч теннисисты провели на «Мастерсе» в Майами (США). В полуфинале Янник обыграл Александра со счётом 6:3, 7:6 (7:4).