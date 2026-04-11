Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Фигню какую-то делает». Миша Зверев — об Александре в матче с Синнером в Монте-Карло

Миша Зверев, брат третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева, во время первого сета в полуфинальном матче на «Мастерсе» в Монте-Карло высказался об игре брата. Александр проиграл стартовый сет второму номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		3
6 		4
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Ему надо ритм сломать, как Карлос пытается, фигню какую-то делает», — сказал Миша Зверев.

За ходом матча Александр Зверев — Янник Синнер можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 8-4 в пользу итальянца. Последний матч теннисисты провели на «Мастерсе» в Майами (США). В полуфинале Янник обыграл Александра со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

