Алина Чараева — Мина Ходжич, результат матча 11 апреля 2026, счет 2:0, 1/2 квалификации WTA-250, Руан

Алина Чараева вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Руане
126-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла в финал квалификации грунтового турнира WTA-250 в Руане (Франция), обыграв немку Мину Ходжич (412-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Чараева не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Мина Ходжич также не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку турнира в Руане Алина Чараева поспорит с итальянской теннисисткой Джессикой Пьери.

