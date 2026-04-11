Известна сетка турнира ATP-500 в Мюнхене, где сыграют Зверев, Бублик и Шелтон
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 13 по 19 апреля. В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина.
Первым сеяным является немец Александр Зверев. На старте соревнований он сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.
Теннис. ATP-500 в Мюнхене (Германия). Стартовые матчи (частично)
- Александр Зверев (Германия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия).
- Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 5).
- Флавио Коболли (Италия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия).
- Чжан Чжичжэнь (Китай) — Лучано Дардери (Италия, 6).
- Таллон Грикспор (Нидерланды, 8) — Денис Шаповалов (Канада).
- Фабиан Марожан (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция).
- Хуберт Хуркач (Польша) — Александр Бублик (Казахстан, 3).
- Алехадро Табило (Чили) — Жоао Фонсека (Бразилия).
- Бен Шелтон (США, 2) — победитель квалификации.
Материалы по теме
