Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Известна сетка турнира ATP-500 в Мюнхене, где сыграют Зверев, Бублик и Шелтон

Комментарии

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 13 по 19 апреля. В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина.

Первым сеяным является немец Александр Зверев. На старте соревнований он сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Теннис. ATP-500 в Мюнхене (Германия). Стартовые матчи (частично)

  • Александр Зверев (Германия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия).
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 5).
  • Флавио Коболли (Италия, 4) — Мартон Фучович (Венгрия).
  • Чжан Чжичжэнь (Китай) — Лучано Дардери (Италия, 6).
  • Таллон Грикспор (Нидерланды, 8) — Денис Шаповалов (Канада).
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Стефанос Циципас (Греция).
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Александр Бублик (Казахстан, 3).
  • Алехадро Табило (Чили) — Жоао Фонсека (Бразилия).
  • Бен Шелтон (США, 2) — победитель квалификации.
Календарь турнира в Мюнхене
Сетка турнира в Мюнхене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android