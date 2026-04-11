«Мячи изменились, они делают игру другой». Вавринка — об эволюции тенниса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 94-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о том, насколько изменилась игра за время его пребывания в АТР-туре.

– Ты уже давно в туре, нравится ли тебе то, как изменилась игра за это время?
— Конечно, игра изменилась, и в этом красота долгой карьеры. Для меня это была возможность сталкиваться с разными поколениями, играть против нового поколения, которое постоянно приходит.

Я думаю, что, например, если говорить обо мне, если бы я играл дольше, чем сейчас, я, возможно, снова искал бы новую ракетку. Потому что условия сильно изменились. Думаю, мячи изменились даже больше, чем корты. Мячи действительно делают игру другой, меняют стиль игры. Из-за этого становится сложнее варьировать игру.

Если посмотреть на игроков и на стиль игры — за исключением некоторых, таких как Карлос или Музетти, которые действительно талантливы и умеют варьировать, — с этими мячами это очень сложно.

— Многие говорят, что ты обладаешь самым красивым одноручным бэкхендом. Как ты думаешь, он исчезнет?
— Одноручный бэкхенд будет всегда. Теннисисты, которые используют его, будут в меньшинстве, это точно. Но если посмотреть — есть Музетти, один из лучших обладателей одноручного бэкхенда в мире сейчас. Мне очень нравится смотреть, как он играет.

Конечно, сейчас игра очень физически затратная. Игроки бьют очень мощно с обеих сторон. Поэтому, думаю, проще использовать двуручный бэкхенд, особенно когда ты только начинаешь и ещё молод. Но на вершине тенниса всегда будут игроки с одноручным бэкхендом, – сказал Вавринка в студии Tennis Channel.

