Янник Синнер — Александр Зверев: результат матча 11 апреля, счёт 2:0, 1/2 финала турнира в Монте-Карло

Янник Синнер уверенно обыграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева, занимающего третью строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Синнер один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Зверева ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 9-4 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты в третий раз сыграли в полуфинале «Мастерса». Во всех матчах итальянец одержал победу.

За титул Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
Алькарас сражается за финал Монте-Карло! Там его ждёт Синнер, а Мирра играет в Линце. LIVE
