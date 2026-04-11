Янник Синнер уверенно обыграл Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева, занимающего третью строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Синнер один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Зверева ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 9-4 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты в третий раз сыграли в полуфинале «Мастерса». Во всех матчах итальянец одержал победу.

За титул Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).