338-я ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (107-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Хименес-Касинцева сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В финале квалификации турнира в Штутгарте Звонарёва сыграет с победительницей встречи между чешкой Габриэлой Кнутсон и француженкой Кароль Монне.