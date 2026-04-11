Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вера Звонарёва — Виктория Хименес-Косинцева, результат матча 11 апреля 2026, счет 2:0, 1/2 квалификации WTA-500, Штутгарт

Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Штутгарте
338-я ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (107-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Хименес-Касинцева сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В финале квалификации турнира в Штутгарте Звонарёва сыграет с победительницей встречи между чешкой Габриэлой Кнутсон и француженкой Кароль Монне.

