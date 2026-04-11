Янник Синнер одержал 21-ю победу подряд на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 21-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс». Ранее итальянец обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4 в полуфинале турнира АТР-1000 в Монте-Карло.
Синнер стал четвёртым игроком, которому удалось одержать 20 и более побед подряд на «Мастерсах» с 1990 года. В последний раз итальянец проигрывал на турнирах АТР-1000 в октябре 2025 года в Шанхае, когда ему пришлось сняться с матча второго круга с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором при счёте 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 в пользу Грикспора.
За титул на турнире в Монте-Карло Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).
- 11 апреля 2026
