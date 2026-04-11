Янник Синнер выиграл 16 из последних 17 сетов в матчах с Александром Зверевым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 16 из последних 17 сетов с Александром Зверевым. Сегодня, 11 апреля, итальянец обыграл немца в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Это восьмая подряд победа Синнера над Зверевым в туре.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 9-4 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты в третий раз сыграли в полуфинале «Мастерса». Во всех матчах итальянец одержал победу.

Для Синнера победа в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло стала 16-й подряд и 21-й подряд на турнирах этой категории. За титул Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).