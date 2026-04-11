Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Теннис Новости

Янник Синнер выиграл 16 из последних 17 сетов в матчах с Александром Зверевым

Янник Синнер выиграл 16 из последних 17 сетов в матчах с Александром Зверевым
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 16 из последних 17 сетов с Александром Зверевым. Сегодня, 11 апреля, итальянец обыграл немца в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Это восьмая подряд победа Синнера над Зверевым в туре.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 9-4 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты в третий раз сыграли в полуфинале «Мастерса». Во всех матчах итальянец одержал победу.

Для Синнера победа в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло стала 16-й подряд и 21-й подряд на турнирах этой категории. За титул Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
