Янник Синнер выиграл 16 из последних 17 сетов в матчах с Александром Зверевым
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 16 из последних 17 сетов с Александром Зверевым. Сегодня, 11 апреля, итальянец обыграл немца в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Это восьмая подряд победа Синнера над Зверевым в туре.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Счёт личных встреч Синнера и Зверева стал 9-4 в пользу Янника. В этом сезоне теннисисты в третий раз сыграли в полуфинале «Мастерса». Во всех матчах итальянец одержал победу.
Для Синнера победа в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло стала 16-й подряд и 21-й подряд на турнирах этой категории. За титул Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
16:53
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:06
-
14:51
-
14:49
-
14:41
-
13:53
-
13:32
-
13:32
-
13:13
-
13:01
-
12:40
-
12:28
-
12:07
-
11:48
-
11:47
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
10:03
-
09:50
-
09:37
-
05:42
-
00:49
-
00:29