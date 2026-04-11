«Доволен сегодняшней игрой». Синнер оценил выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:4.

— Первый финал здесь. Что это значит? Особенно после такой быстрой передышки после «Солнечного дубля». У тебя почти не было времени на подготовку.

— Нет, не было, но я очень-очень счастлив. Мы приехали сюда, чтобы получить обратную связь. Теперь, оказавшись в финале, это значит для меня очень много. Каждый матч, каждый день — разный. Я очень доволен сегодняшней игрой. Я чувствовал себя уверенно с самого начала. Когда ты сразу берёшь брейк, это меняет динамику матча. Очень счастлив. Посмотрим, что ждёт в финале, — сказал Синнер в интервью на корте.