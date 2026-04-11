«То, ради чего встаю по утрам». Синнер — о возможном финале с Алькарасом в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возможной встрече с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Монте-Карло. В 1/2 финала испанец сыграет с Валантеном Вашеро из Монако.

— Мы не будем сбрасывать со счетов Валантена Вашеро после всего, чего он добился за последние шесть месяцев. Но есть вероятность встречи с Карлосом в финале… насколько вы ждёте этого? Предполагая, что Карлос пройдёт сегодня днём.

— У него сейчас тяжёлый матч. Валантен продолжает показывать, на что способен. Особенно здесь, играя с поддержкой домашней публики… Хотя Карлос — явный фаворит в той встрече. Предполагая, что он выиграет, я с нетерпением жду этого. Это те матчи, для которых я тренируюсь. То, ради чего встаю по утрам. Отлично будет сыграть хотя бы один матч против него перед «Ролан Гаррос». Это точно будет большим испытанием для меня. В то же время мне нечего терять. Выход в финал здесь значит для меня очень много. Постараюсь выложиться на максимум завтра в последний день. Сейчас самое важное — отдохнуть. Завтра будет тяжёлый день, — сказал Синнер в интервью на корте.