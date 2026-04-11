Синнер — первый игрок с 2015 года с 16 и более победами подряд на «Мастерсах» в сезоне
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым теннисистом с 2015 года, которому удалось одержать победу в первых 16 матчах на турнирах серии «Мастерс» в сезоне, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы итальянца над немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире АТР-1000 в Монте-Карло со счётом 6:1, 6:4.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Ранее подобного достижения добивался сербский теннисист Новак Джокович, который одержал 25 побед подряд на «Мастерсах» в сезоне-2015.
За титул на турнире в Монте-Карло Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).
