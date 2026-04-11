Синнер — первый игрок с 2015 года с 16 и более победами подряд на «Мастерсах» в сезоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым теннисистом с 2015 года, которому удалось одержать победу в первых 16 матчах на турнирах серии «Мастерс» в сезоне, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы итальянца над немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире АТР-1000 в Монте-Карло со счётом 6:1, 6:4.

Ранее подобного достижения добивался сербский теннисист Новак Джокович, который одержал 25 побед подряд на «Мастерсах» в сезоне-2015.

За титул на турнире в Монте-Карло Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).