Синнер — первый игрок с 2015 года с 16 и более победами подряд на «Мастерсах» в сезоне

Синнер — первый игрок с 2015 года с 16 и более победами подряд на «Мастерсах» в сезоне
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым теннисистом с 2015 года, которому удалось одержать победу в первых 16 матчах на турнирах серии «Мастерс» в сезоне, сообщает Opta Ace. Это произошло после победы итальянца над немецким теннисистом Александром Зверевым на турнире АТР-1000 в Монте-Карло со счётом 6:1, 6:4.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Ранее подобного достижения добивался сербский теннисист Новак Джокович, который одержал 25 побед подряд на «Мастерсах» в сезоне-2015.

За титул на турнире в Монте-Карло Синнер поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).

