Алькарас обыграл Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло обыграл соперника из Монако Валантена Вашеро, занимающего в мировом рейтинге 23-е место, и вышел в финал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
23
Валантен Вашеро
В. Вашеро
По ходу матча Алькарас сделал три эйса, столько же раз ошибся на подаче и сумел реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Вашеро подал навылет также три раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
В финале «Мастерса» Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером.
