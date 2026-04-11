Карлос Алькарас — Валантен Вашеро, результат матча 11 апреля 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; ATP 1000 Монте-Карло

Алькарас обыграл Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло обыграл соперника из Монако Валантена Вашеро, занимающего в мировом рейтинге 23-е место, и вышел в финал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Валантен Вашеро
23
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

По ходу матча Алькарас сделал три эйса, столько же раз ошибся на подаче и сумел реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Вашеро подал навылет также три раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале «Мастерса» Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Сетка "Мастерса" в Монте-Карло
