Мирра Андреева вышла в финал «пятисотника» в Линце после победы над Русе
Поделиться
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-500 в Линце, обыграв соперницу из Румынии Елену-Габриэлу Русе, занимающую в мировом рейтинге 87-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:50 МСК
10
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
87
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
По ходу матча Андреева сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Русе подала навылет столько же раз, шесть раз ошиблась на подаче и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх.
Соперница Мирры в финале турнира определится позднее: она сыграет с австрийкой Анастасией Потаповой или с хорваткой Донной Векич.
Комментарии
