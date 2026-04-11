Мирра Андреева вышла в финал «пятисотника» в Линце после победы над Русе

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-500 в Линце, обыграв соперницу из Румынии Елену-Габриэлу Русе, занимающую в мировом рейтинге 87-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

По ходу матча Андреева сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Русе подала навылет столько же раз, шесть раз ошиблась на подаче и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх.

Соперница Мирры в финале турнира определится позднее: она сыграет с австрийкой Анастасией Потаповой или с хорваткой Донной Векич.