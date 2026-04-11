Мирра Андреева — Елена-Габриэла Русе, результат матча 11 апреля 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; WTA 500 Линц

Мирра Андреева вышла в финал «пятисотника» в Линце после победы над Русе
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-500 в Линце, обыграв соперницу из Румынии Елену-Габриэлу Русе, занимающую в мировом рейтинге 87-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:50 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Елена-Габриэла Русе
87
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

По ходу матча Андреева сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Русе подала навылет столько же раз, шесть раз ошиблась на подаче и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх.

Соперница Мирры в финале турнира определится позднее: она сыграет с австрийкой Анастасией Потаповой или с хорваткой Донной Векич.

Сетка "пятисотника" в Линце
Материалы по теме
Мирра — в финале Линца! А Алькарас и Синнер разыграют титул в Монте-Карло. LIVE!
Live
Мирра — в финале Линца! А Алькарас и Синнер разыграют титул в Монте-Карло. LIVE!
