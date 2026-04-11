Россиянка Казионова вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Руане

390-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Казионова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Руане. В полуфинальном матче она обыграла соперницу из Франции Селену Яничиевич.

По ходу матча Казионова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Яничиевич ни разу не подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх.

В финале квалификации россиянка сыграет с Ириной Шиманович из Беларуси. Матч состоится в воскресенье, 12 апреля.

Также в эти дни проходит «пятисотник» в Линце, в финале основной сетки которого сыграет россиянка Мирра Андреева.