Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, на грунтовых кортах Монте-Карло продолжился турнир категории «Мастерс». Состоялись полуфинальные матчи турнира, по результатам которых стали известны имена финалистов.

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер оказался сильнее Александра Зверева из Германии, занимающего в мировом рейтинге третье место. Встреча соперников завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Текущий лидер мирового тенниса испанец Карлос Алькарас обыграл монегаска Валантена Вашеро, располагающегося в мировом рейтинге на 23-м месте, со счётом 6:4, 6:4.

Таким образом, в финале «Мастерса» в Монте-Карло сыграют Карлос Алькарас и Янник Синнер. Матч запланирован на завтра, 12 апреля.