Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, на грунтовых кортах Монте-Карло продолжился турнир категории «Мастерс». Состоялись полуфинальные матчи турнира, по результатам которых стали известны имена финалистов.

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер оказался сильнее Александра Зверева из Германии, занимающего в мировом рейтинге третье место. Встреча соперников завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Текущий лидер мирового тенниса испанец Карлос Алькарас обыграл монегаска Валантена Вашеро, располагающегося в мировом рейтинге на 23-м месте, со счётом 6:4, 6:4.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Валантен Вашеро
23
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Таким образом, в финале «Мастерса» в Монте-Карло сыграют Карлос Алькарас и Янник Синнер. Матч запланирован на завтра, 12 апреля.

Сетка «Мастерса» в Монте-Карло
Синнер и Алькарас впервые в сезоне сразятся за трофей! И решат судьбу №1 рейтинга
