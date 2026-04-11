Алькарас и Синнер сыграют в финале «Мастерса» в Монте-Карло
Сегодня, 11 апреля, на грунтовых кортах Монте-Карло продолжился турнир категории «Мастерс». Состоялись полуфинальные матчи турнира, по результатам которых стали известны имена финалистов.
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер оказался сильнее Александра Зверева из Германии, занимающего в мировом рейтинге третье место. Встреча соперников завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Текущий лидер мирового тенниса испанец Карлос Алькарас обыграл монегаска Валантена Вашеро, располагающегося в мировом рейтинге на 23-м месте, со счётом 6:4, 6:4.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
2 : 0
Валантен Вашеро
Таким образом, в финале «Мастерса» в Монте-Карло сыграют Карлос Алькарас и Янник Синнер. Матч запланирован на завтра, 12 апреля.
