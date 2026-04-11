Анастасия Потапова вышла в финал турнира WTA-500 в Линце, где сыграет с Миррой Андреевой
97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинале турнира категории WTA-500 обыграла соперницу из Хорватии Донну Векич, занимающую в мировом рейтинге 104-е место, и вышла в финал «пятисотника». Встреча спортсменок продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 18:40 МСК
Анастасия Потапова
Донна Векич
По ходу матча Потапова подала навылет шесть раз, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Векич сделала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и смогла реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных.
В финале «пятисотника» в Линце Потапова сыграет с 10-й ракеткой мира Миррой Андреевой.
- 11 апреля 2026
