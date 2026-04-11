Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Козырева проиграла в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Руане

Комментарии

515-я ракетка мира российская теннисистка Мария Козырева в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Руане уступила француженке Жюли Бельграве, занимающей в мировом рейтинге 237-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 5:7, 3:6.

По ходу матча Козырева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Бельграве сделала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10.

Ранее в финал квалификации этого турнира пробилась 390-я ракетка мира россиянка Екатерина Казионова, которая сыграет с Ириной Шиманович.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android