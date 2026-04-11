Мария Козырева проиграла в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Руане

515-я ракетка мира российская теннисистка Мария Козырева в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Руане уступила француженке Жюли Бельграве, занимающей в мировом рейтинге 237-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 5:7, 3:6.

По ходу матча Козырева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Бельграве сделала два эйса, четыре раза ошиблась на подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10.

Ранее в финал квалификации этого турнира пробилась 390-я ракетка мира россиянка Екатерина Казионова, которая сыграет с Ириной Шиманович.