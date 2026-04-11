Определились финалистки турнира WTA-500 в Линце

Сегодня, 11 апреля, в Линце (Австрия) продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена финалисток турнира.

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оказалась сильнее соперницы из Румынии Елены-Габриэлы Русе. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Во втором полуфинальном матче 97-я ракетка мира экс-россиянка Анастасия Потапова, ныне представляющая Австрию, обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Их встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Таким образом, в финале «пятисотника» в Линце сыграют Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Их встреча запланирована на завтра, 12 апреля. Начало – в 15:00 мск.