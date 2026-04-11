Определились финалистки турнира WTA-500 в Линце

Определились финалистки турнира WTA-500 в Линце
Сегодня, 11 апреля, в Линце (Австрия) продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена финалисток турнира.

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оказалась сильнее соперницы из Румынии Елены-Габриэлы Русе. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:50 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Елена-Габриэла Русе
87
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Во втором полуфинальном матче 97-я ракетка мира экс-россиянка Анастасия Потапова, ныне представляющая Австрию, обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Их встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.

Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 18:40 МСК
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Донна Векич
104
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Таким образом, в финале «пятисотника» в Линце сыграют Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Их встреча запланирована на завтра, 12 апреля. Начало – в 15:00 мск.

Сетка "пятисотника" в Линце
Материалы по теме
Мирра вышла в шестой финал в карьере! В случае титула в Линце она поднимется в рейтинге
Мирра вышла в шестой финал в карьере! В случае титула в Линце она поднимется в рейтинге
