Определились финалистки турнира WTA-500 в Линце
Поделиться
Сегодня, 11 апреля, в Линце (Австрия) продолжился турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись полуфинальные матчи, по результатам которых стали известны имена финалисток турнира.
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оказалась сильнее соперницы из Румынии Елены-Габриэлы Русе. Их встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:50 МСК
10
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
87
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Во втором полуфинальном матче 97-я ракетка мира экс-россиянка Анастасия Потапова, ныне представляющая Австрию, обыграла представительницу Хорватии Донну Векич. Их встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.
Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 18:40 МСК
97
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
104
Донна Векич
Д. Векич
Таким образом, в финале «пятисотника» в Линце сыграют Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Их встреча запланирована на завтра, 12 апреля. Начало – в 15:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2026
-
21:57
-
21:43
-
20:13
-
19:27
-
19:07
-
18:22
-
18:15
-
17:46
-
16:53
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:06
-
14:51
-
14:49
-
14:41
-
13:53
-
13:32
-
13:32
-
13:13
-
13:01
-
12:40
-
12:28
-
12:07
-
11:48
-
11:47
-
11:44