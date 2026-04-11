Известна сетка турнира WTA-500 в Штутгарте, где сыграют Шнайдер, Рыбакина и Андреева

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500, который стартует в Штутгарте (Германия) 13 апреля. В основной сетке турнира заявлены четыре россиянки.

Первой сеяной на турнире является вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Она начнёт выступление с матча с победительницей встречи между Дианой Шнайдер и Тамарой Корпач (Германия).

Теннис. WTA-500, Штутгарт, 2026 год. Стартовые матчи (частично)

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Диана Шнайдер (Россия)/Тамара Корпач (Германия);

Ига Швёнтек (Польша, 3) — Лаура Зигмунд (Германия)/Магдалена Френх (Польша);

Елена Остапенко (Латвия) — Мирра Андреева (Россия, 6);

Екатерина Александрова (Россия, 8) — квалифаер;

Элина Свитолина (Украина, 4) — Ева Лис (Германия)/Паула Бадоса (Испания);