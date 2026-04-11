Известна сетка турнира WTA-500 в Штутгарте, где сыграют Шнайдер, Рыбакина и Андреева
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500, который стартует в Штутгарте (Германия) 13 апреля. В основной сетке турнира заявлены четыре россиянки.
Первой сеяной на турнире является вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Она начнёт выступление с матча с победительницей встречи между Дианой Шнайдер и Тамарой Корпач (Германия).
Теннис. WTA-500, Штутгарт, 2026 год. Стартовые матчи (частично)
- Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Диана Шнайдер (Россия)/Тамара Корпач (Германия);
- Ига Швёнтек (Польша, 3) — Лаура Зигмунд (Германия)/Магдалена Френх (Польша);
- Елена Остапенко (Латвия) — Мирра Андреева (Россия, 6);
- Екатерина Александрова (Россия, 8) — квалифаер;
- Элина Свитолина (Украина, 4) — Ева Лис (Германия)/Паула Бадоса (Испания);
- Антония Ружич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия).
