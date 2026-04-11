Алькарас поделился ожиданиями от первого в сезоне очного противостояния с Синнером

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло над монегаском Валантеном Вашеро (6:4, 6:4) высказался о предстоящей встрече в финале турнира со второй ракеткой мира Янником Синнером.
«Я борюсь за свой второй титул в Монте-Карло, он борется за свой первый. Это будет действительно особенный матч. На кону стоит статус первой ракетки мира — это делает завтрашний день ещё более особенным. Я просто очень рад выиграть этот действительно сложный матч против Валантена. Он сейчас играет в отличный теннис, полон уверенности. Играть в его родном городе было очень тяжело.
Что касается меня, я очень рад своей первой встрече с Янником в этом году, первому финалу. Посмотрим, как всё сложится завтра. Я с нетерпением жду этого матча», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.
- 12 апреля 2026
