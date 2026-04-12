Синнер — 4-й игрок, выходивший за сезон в финалы в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком начиная с 1990 года, кому удавалось за один сезон выйти в финалы трёх «Мастерсов» — в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.

Ранее этой отметки достигали лишь представители «Большой тройки» — Рафаэль Надаль (2011), Роджер Федерер (2006) и Новак Джокович (2015).

Синнер не только выходил в этом году в финал упомянутых выше турниров, но и выиграл два из них. Финальный матч в Монте-Карло, где итальянец сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, состоится в воскресенье, 12 апреля. В случае победы в финале турнира в Монте-Карло Синнер сможет вернуться на первое место в рейтинге ATP.

