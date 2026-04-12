Мирра Андреева оценила важность рейтинга соперницы в финале «пятисотника» в Линце

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в финал «пятисотника» в Линце, ответила, влияет ли на её уверенность рейтинг соперницы в финальной встрече. Вопрос был задан до того, как Андреева узнала, с кем сыграет заключительный матч — с Анастасией Потаповой (97-я ракетка мира, Австрия) или Донной Векич (104-я ракетка, Хорватия). По итогу второго полуфинала стало известно, что соперницей россиянки станет австрийская теннисистка.

— Обе они значительно отстают от вас в рейтинге. Это придаёт вам больше уверенности или, может быть, немного больше давления?

— Я не думаю, что рейтинг соперницы имеет значение, потому что, например, Донна прошла квалификацию, но мне кажется, что её уровень игры намного выше, чем её текущий рейтинг. Думаю, это лишь вопрос времени, когда она поднимется обратно. То же самое относится и к Потаповой, потому что она выиграла турнир в прошлом году (В 2025 году Потапова становилась победительницей турнира WTA-250 в Клуж-Напоке. — Прим. «Чемпионата») и просто не смогла защитить свои очки, поэтому и опустилась. Но их уровень высок, потому что обе дошли до полуфинала, одна из них выйдет в финал. Это показывает, что у них хорошая неделя и они сейчас играют хорошо. Для меня рейтинг не имеет значения, когда я встречаюсь с кем-либо, — приводит слова Андреевой Ubitennis.