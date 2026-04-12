Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мирра Андреева оценила важность рейтинга соперницы в финале «пятисотника» в Линце

Мирра Андреева оценила важность рейтинга соперницы в финале «пятисотника» в Линце
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, вышедшая в финал «пятисотника» в Линце, ответила, влияет ли на её уверенность рейтинг соперницы в финальной встрече. Вопрос был задан до того, как Андреева узнала, с кем сыграет заключительный матч — с Анастасией Потаповой (97-я ракетка мира, Австрия) или Донной Векич (104-я ракетка, Хорватия). По итогу второго полуфинала стало известно, что соперницей россиянки станет австрийская теннисистка.

12 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
— Обе они значительно отстают от вас в рейтинге. Это придаёт вам больше уверенности или, может быть, немного больше давления?
— Я не думаю, что рейтинг соперницы имеет значение, потому что, например, Донна прошла квалификацию, но мне кажется, что её уровень игры намного выше, чем её текущий рейтинг. Думаю, это лишь вопрос времени, когда она поднимется обратно. То же самое относится и к Потаповой, потому что она выиграла турнир в прошлом году (В 2025 году Потапова становилась победительницей турнира WTA-250 в Клуж-Напоке. — Прим. «Чемпионата») и просто не смогла защитить свои очки, поэтому и опустилась. Но их уровень высок, потому что обе дошли до полуфинала, одна из них выйдет в финал. Это показывает, что у них хорошая неделя и они сейчас играют хорошо. Для меня рейтинг не имеет значения, когда я встречаюсь с кем-либо, — приводит слова Андреевой Ubitennis.

Материалы по теме
Мирра вышла в шестой финал в карьере! В случае титула в Линце она поднимется в рейтинге
Мирра вышла в шестой финал в карьере! В случае титула в Линце она поднимется в рейтинге
