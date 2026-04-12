«Матч был очень сложным». Мирра Андреева — о победе над Русе в полуфинале в Линце

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о полуфинальном матче «пятисотника» в Линце, где обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (6:4, 6:1).

Линц. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:50 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Елена-Габриэла Русе
87
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

– Матч сегодня был очень сложным. Я очень рада победе. Я видела, что Габби, возможно, не в лучшей форме. Она вызвала физиотерапевта на корт, поэтому я надеюсь, что всё в порядке, травма несерьёзная и она сможет очень скоро вернуться к соревнованиям. Матч был для меня сложным, поэтому я просто рада, что мне удалось сегодня победить.

– Временами она казалась почти неудержимой. Как вы справляетесь с такими ситуациями?
– Я тоже это чувствовала, особенно когда вела 2-0 в первом сете. Мне казалось, что она играет очень уверенно. Я также допустила пару невынужденных ошибок, которые, вероятно, стали поворотным моментом для неё, чтобы войти в игру и попытаться выйти вперёд. Но в определённые моменты нужно просто смириться с тем, что она играет хорошо. Она играла действительно хорошо, и в тот момент я мало что могла сделать. Думаю, я также немного позволила ей играть так, потому что я больше жаловалась на то, что всё идёт не так, как я хочу, и сегодня на корте я была немного более негативно настроена по отношению к себе. Как только я это поняла, я попыталась изменить своё отношение, и, думаю, сегодня это сработало, — приводит слова Андреевой Ubitennis.

В финале Андреева сыграет с Анастасией Потаповой.

