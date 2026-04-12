«Матч был очень сложным». Мирра Андреева — о победе над Русе в полуфинале в Линце

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о полуфинальном матче «пятисотника» в Линце, где обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (6:4, 6:1).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
– Матч сегодня был очень сложным. Я очень рада победе. Я видела, что Габби, возможно, не в лучшей форме. Она вызвала физиотерапевта на корт, поэтому я надеюсь, что всё в порядке, травма несерьёзная и она сможет очень скоро вернуться к соревнованиям. Матч был для меня сложным, поэтому я просто рада, что мне удалось сегодня победить.
– Временами она казалась почти неудержимой. Как вы справляетесь с такими ситуациями?
– Я тоже это чувствовала, особенно когда вела 2-0 в первом сете. Мне казалось, что она играет очень уверенно. Я также допустила пару невынужденных ошибок, которые, вероятно, стали поворотным моментом для неё, чтобы войти в игру и попытаться выйти вперёд. Но в определённые моменты нужно просто смириться с тем, что она играет хорошо. Она играла действительно хорошо, и в тот момент я мало что могла сделать. Думаю, я также немного позволила ей играть так, потому что я больше жаловалась на то, что всё идёт не так, как я хочу, и сегодня на корте я была немного более негативно настроена по отношению к себе. Как только я это поняла, я попыталась изменить своё отношение, и, думаю, сегодня это сработало, — приводит слова Андреевой Ubitennis.
В финале Андреева сыграет с Анастасией Потаповой.
- 12 апреля 2026
-
00:58
-
00:34
-
00:15
- 11 апреля 2026
-
23:59
-
23:16
-
21:57
-
21:43
-
20:13
-
19:27
-
19:07
-
18:22
-
18:15
-
17:46
-
16:53
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:06
-
14:51
-
14:49
-
14:41
-
13:53
-
13:32
-
13:32
-
13:13
-
13:01
-
12:40