Алькарас повторил достижение Надаля и Джоковича в рамках турниров серии «Мастерс»
Поделиться
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком с 1990 года, которому удалось выйти в 10 финалов на турнирах «Мастерс» до 23 лет, сообщает Opta Ace. Алькарас вышел в финал на турнире в Монте-Карло, обыграв Валантена Вашеро (Монако) со счётом 6:4, 6:4.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|6
|4
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Ранее подобного результата добивались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
За чемпионский титул на «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас поспорит с итальянцем Янником Синнером.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
09:49
-
09:44
-
00:58
-
00:34
-
00:15
- 11 апреля 2026
-
23:59
-
23:16
-
21:57
-
21:43
-
20:13
-
19:27
-
19:07
-
18:22
-
18:15
-
17:46
-
16:53
-
16:47
-
16:37
-
16:31
-
16:18
-
16:07
-
16:06
-
15:57
-
15:53
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:06
-
14:51
-
14:49
-
14:41
-
13:53
-
13:32
-
13:32
-
13:13