Главная Теннис Новости

Алькарас повторил достижение Надаля и Джоковича в рамках турниров серии «Мастерс»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком с 1990 года, которому удалось выйти в 10 финалов на турнирах «Мастерс» до 23 лет, сообщает Opta Ace. Алькарас вышел в финал на турнире в Монте-Карло, обыграв Валантена Вашеро (Монако) со счётом 6:4, 6:4.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Валантен Вашеро
23
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Ранее подобного результата добивались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

За чемпионский титул на «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас поспорит с итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
Мирра бьётся в Линце за 5-й титул! Дальше суперматч Алькарас — Синнер в Монте-Карло. LIVE!
Live
Мирра бьётся в Линце за 5-й титул! Дальше суперматч Алькарас — Синнер в Монте-Карло. LIVE!
