Алькарас повторил достижение Надаля и Джоковича в рамках турниров серии «Мастерс»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком с 1990 года, которому удалось выйти в 10 финалов на турнирах «Мастерс» до 23 лет, сообщает Opta Ace. Алькарас вышел в финал на турнире в Монте-Карло, обыграв Валантена Вашеро (Монако) со счётом 6:4, 6:4.

Ранее подобного результата добивались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

За чемпионский титул на «Мастерсе» в Монте-Карло Карлос Алькарас поспорит с итальянцем Янником Синнером.