«Это как играть против стены». Зверев — о поражении от Синнера в Монте-Карло

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Если не играть на пике формы против Янника, то проиграешь очень быстро. Возможно, в Индиан-Уэллсе я играл не очень хорошо, а здесь, возможно, немного устал. Но если ты не в лучшей форме, у тебя нет шансов против Янника, потому что это как играть против стены. Он ничего не пропускает.

В Майами матч был гораздо более равным. Да, я проиграл в двух сетах, но второй сет мог сложиться в мою пользу – я чувствовал, что у меня было больше шансов, чем у него, во втором сете. Здесь же, наоборот, у меня было не так много шансов, вот в чём главное отличие», – приводит слова Зверева Eurosport.de.