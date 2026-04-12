Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Это как играть против стены». Зверев — о поражении от Синнера в Монте-Карло

Олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от второго номера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Если не играть на пике формы против Янника, то проиграешь очень быстро. Возможно, в Индиан-Уэллсе я играл не очень хорошо, а здесь, возможно, немного устал. Но если ты не в лучшей форме, у тебя нет шансов против Янника, потому что это как играть против стены. Он ничего не пропускает.

В Майами матч был гораздо более равным. Да, я проиграл в двух сетах, но второй сет мог сложиться в мою пользу – я чувствовал, что у меня было больше шансов, чем у него, во втором сете. Здесь же, наоборот, у меня было не так много шансов, вот в чём главное отличие», – приводит слова Зверева Eurosport.de.

