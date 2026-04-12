«В матчах с ним не бывает фаворитов». Алькарас — о финале с Синнером в Монте-Карло

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, считает ли он себя фаворитом в финальном матче «Мастерса» в Монте-Карло, в котором он встретится с итальянцем Янником Синнером.

«Думаю, он сам говорил, что грунт не его любимое покрытие. Его стиль, я бы сказал, лучше подходит для других поверхностей. Но уровень, на котором он играет на грунте, очень высокий. То, что он лучше играет на харде или траве, не значит, что он плохо играет на грунте. Я бы сказал, что чувствую себя комфортнее на грунте из-за моего стиля игры. Но посмотрим. Я могу проиграть ему на любом покрытии, на любом турнире. Я знаю, что должен быть готов и показать свой лучший теннис, если хочу его победить.

Чувствую ли я себя фаворитом? Думаю, против него фаворитов не бывает. Всё зависит от того, кто сыграет лучше в этот день. Мне очень интересно узнать, кто окажется сильнее», – сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира.