Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В матчах с ним не бывает фаворитов». Алькарас — о финале с Синнером в Монте-Карло

Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, считает ли он себя фаворитом в финальном матче «Мастерса» в Монте-Карло, в котором он встретится с итальянцем Янником Синнером.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Думаю, он сам говорил, что грунт не его любимое покрытие. Его стиль, я бы сказал, лучше подходит для других поверхностей. Но уровень, на котором он играет на грунте, очень высокий. То, что он лучше играет на харде или траве, не значит, что он плохо играет на грунте. Я бы сказал, что чувствую себя комфортнее на грунте из-за моего стиля игры. Но посмотрим. Я могу проиграть ему на любом покрытии, на любом турнире. Я знаю, что должен быть готов и показать свой лучший теннис, если хочу его победить.

Чувствую ли я себя фаворитом? Думаю, против него фаворитов не бывает. Всё зависит от того, кто сыграет лучше в этот день. Мне очень интересно узнать, кто окажется сильнее», – сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android