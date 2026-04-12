Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маччи — о финале в Монте-Карло: испанский фокусник против итальянского огнемётчика

Маччи — о финале в Монте-Карло: испанский фокусник против итальянского огнемётчика
Комментарии

Известный тренер Рик Маччи высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Монте-Карло, в котором семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас сыграет с четырёхкратным победителем мэйджоров итальянцем Янником Синнером.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Испанский фокусник против итальянского огнемётчика. Победителем со 100% вероятностью станет теннисист. Два игрока, если не будет травм, будут на турнирах «Большого шлема» вместе с Федом, Рафой и Джоковичем», — написал Маччи в социальных сетях.

Статистика личных встреч теннисистов 10-6 в пользу Алькараса. Последний матч спортсмены провели в ноябре 2025 года в финале Итогового турнира ATP. Победу одержал Синнер со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android