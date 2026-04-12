Синнер — о победе над Зверевым в Монте-Карло: провёл тактически правильную игру

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Я провёл тактически правильную игру. Это самый важный аспект. Мы подготовили матч определённым образом, и я смог сыграть именно так. На мой взгляд, это самое главное. Плюс я показал очень высокий уровень. Мне почти всегда удавалось принимать подачу, даже первую — это даёт отличное ощущение. Но повторюсь: тактически — как мы подготовили матч и как я смог реализовать это на корте», – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.