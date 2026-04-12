Мирра Андреева — Анастасия Потапова: где смотреть, во сколько начало финала в Линце

Сегодня, 12 апреля, на грунтовых кортах в Линце (Австрия) состоится финал турнира категории WTA-500. Серебряный призёр Олимпиады-2024 в паре, 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, занимающей 97-ю строчку мирового рейтинга. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Мирра Андреева — Анастасия Потапова можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Действующей победительницей турнира в Линце является россиянка Екатерина Александрова. Ранее соревнование проходило на хардовом покрытии зимой.