Мирра Андреева — Анастасия Потапова: история личных встреч перед финалом в Линце

Сегодня, 12 апреля, на грунтовых кортах в Линце (Австрия) состоится финал турнира категории WTA-500. Серебряный призёр Олимпиады-2024 в паре, 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, занимающей 97-ю строчку мирового рейтинга. Начало матча запланировано на 15:00 мск.

Счёт личных встреч Андреевой и Потаповой 2-1 в пользу Мирры. Она обыграла Анастасию в третьем круге Уимблдона-2023 (6:2, 7:5) и втором круге US Open — 2025 (6:1, 6:3). Единственную победу над Андреевой Потапова одержала в первом круге Монастира-2022 (6:3, 6:7 (4:7), 6:3).

Действующей победительницей турнира в Линце является россиянка Екатерина Александрова. Ранее соревнование проходило на хардовом покрытии зимой.