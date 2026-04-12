Все новости
Павел Котов — Харри Уинделкин, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:1, финал челленджера в Унине

Павел Котов завоевал чемпионский титул на «челленджере» в Унине
299-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов стал чемпионом «челленджера» в китайском Унине, обыграв в финале турнира британца Харри Уинделкена (237-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. За время матча Павел Котов выполнил 12 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Харри Уинделкен сделал в игре четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Для 27-летнего Котова победа на «челленджере» в Унине стала третьей в сезоне-2026. Ранее россиянин также завоевал трофеи на «челленджерах» в Кобленце (Германия) и Шербуре (Франция).

