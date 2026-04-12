Синнер и Алькарас провели одинаковое количество игрового времени на кортах в Монте-Карло

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер провели одинаковое количество игрового времени на кортах «Мастерса» в Монте-Карло перед финалом турнира.

Синнер и Алькарас затратили на путь к финалу по 5 часов 59 минут. Самым долгим матчем на турнире для итальянца стал матч второго круга с чехом Томашем Махачем (6:1, 6:7 (3:7), 6:3). Алькарас сыграл свою самую продолжительную встречу на турнире тоже во втором круге, когда его соперником был аргентинец Томас Мартин Этчеверри (6:1, 4:6, 6:3).

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас.