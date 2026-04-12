Янник Синнер — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала в Монте-Карло

Сегодня, 12 апреля, состоится финал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с семикратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Начало матча запланировано на 16:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом матча Карлос Алькарас — Янник Синнер можно следить в Live-трансляции «Чемпионата».

Статистика личных встреч теннисистов 10-6 в пользу Алькараса. Последний матч спортсмены провели в ноябре 2025 года в финале Итогового турнира ATP. Победу одержал Синнер со счётом 7:6 (7:4), 7:5.