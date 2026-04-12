Алькарас сразу после победы над Вашеро провёл тренировку перед финалом с Синнером

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что после матча 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло в течение 20 минут тренировал подачу на тренировочном корте перед финалом турнира с итальянцем Янником Синнером.
«Я ушёл с корта и увидел там Самуэля [Лопеса], который сказал мне: «Я забронировал корт на 15–20 минут, побей немного по мячу, чтобы быть готовым к финалу». Сейчас я играю так, что, например, в матче с Вашеро не бил по мячу так хорошо, как хотел, если честно, и подача тоже не всегда получалась. Я закончил матч, подавая не лучшим образом. Думаю, это было лучшее, что я мог сделать, — уйти с корта во время турнира с хорошими ощущениями от ударов на следующий день. Поэтому я решил немного потренироваться после матча», – сказал Алькарас на пресс-конференции в Монте-Карло.
