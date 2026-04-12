Янник Синнер — Карлос Алькарас: история противостояния перед финалом в Монте-Карло

Сегодня, 12 апреля, состоится финал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с семикратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Начало матча запланировано на 16:00 мск.

Счёт личных встреч Алькараса и Синнера — 10-6 в пользу испанца. В сезоне-2025 теннисисты провели шесть финалов. Синнер победил на Итоговом чемпионате ATP и Уимблдоне, Алькарас оказался сильнее на US Open, «Ролан Гаррос», в Цинциннати и Риме.

Турнир в Монте-Карло проходит с 5 по 12 апреля. Карлос Алькарас — действующий чемпион соревнований.