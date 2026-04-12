Вашеро — о своём выступлении в Монте-Карло: буду хранить эти воспоминания всю жизнь
Поделиться
23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро оценил своё выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло. Вашеро проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в 1/2 финала турнира со счётом 4:6, 4:6.
Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
1
Карлос Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
23
Валантен Вашеро
— Что вы вынесли для себя после завершения своего пути в Монте-Карло?
— Это был отличный турнир, и, конечно, я буду хранить эти воспоминания всю жизнь. Я улыбаюсь, но, разумеется, даже несмотря на то, что против меня играл Алькарас, я рад уезжать с небольшим чувством неудовлетворённости — это показывает, что я хочу большего, что мне хотелось навязать ему ещё более серьёзную борьбу. Но для первого раза это уже была хорошая битва. Я получил огромное удовольствие от атмосферы на турнире, – приводит слова Вашеро L’Equipe.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
14:44
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:26
-
13:11
-
13:08
-
12:54
-
12:35
-
12:03
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:03
-
10:54
-
10:47
-
10:33
-
09:49
-
09:44
-
00:58
-
00:34
-
00:15
- 11 апреля 2026
-
23:59
-
23:16
-
21:57
-
21:43
-
20:13
-
19:27
-
19:07
-
18:22
-
18:15