Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вашеро — о своём выступлении в Монте-Карло: буду хранить эти воспоминания всю жизнь

23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро оценил своё выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло. Вашеро проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в 1/2 финала турнира со счётом 4:6, 4:6.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 16:40 МСК
— Что вы вынесли для себя после завершения своего пути в Монте-Карло?
— Это был отличный турнир, и, конечно, я буду хранить эти воспоминания всю жизнь. Я улыбаюсь, но, разумеется, даже несмотря на то, что против меня играл Алькарас, я рад уезжать с небольшим чувством неудовлетворённости — это показывает, что я хочу большего, что мне хотелось навязать ему ещё более серьёзную борьбу. Но для первого раза это уже была хорошая битва. Я получил огромное удовольствие от атмосферы на турнире, – приводит слова Вашеро L’Equipe.

