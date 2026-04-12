Вашеро — о своём выступлении в Монте-Карло: буду хранить эти воспоминания всю жизнь

23-я ракетка мира представитель Монако Валантен Вашеро оценил своё выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло. Вашеро проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в 1/2 финала турнира со счётом 4:6, 4:6.

— Что вы вынесли для себя после завершения своего пути в Монте-Карло?

— Это был отличный турнир, и, конечно, я буду хранить эти воспоминания всю жизнь. Я улыбаюсь, но, разумеется, даже несмотря на то, что против меня играл Алькарас, я рад уезжать с небольшим чувством неудовлетворённости — это показывает, что я хочу большего, что мне хотелось навязать ему ещё более серьёзную борьбу. Но для первого раза это уже была хорошая битва. Я получил огромное удовольствие от атмосферы на турнире, – приводит слова Вашеро L’Equipe.