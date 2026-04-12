Алина Чараева — Джессика Пьери, результат матча 12 апреля 2026, счет 2:0, финал квалификации WTA-250, Руан

Алина Чараева вышла в основную сетку турнира WTA-250 в Руане
Комментарии

126-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева вышла в основную сетку грунтового турнира WTA-250 в Руане (Франция), обыграв в финале квалификации итальянку Джессику Пьери (248-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. За время матча Чараева выполнила пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Джессика Пьери не сделала в игре ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Турнир в Руане пройдёт с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является украинская теннисистка Элина Свитолина.

