Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В финале нельзя назвать фаворита». Потапова — о предстоящем матче с Андреевой в Линце

«В финале нельзя назвать фаворита». Потапова — о предстоящем матче с Андреевой в Линце
Комментарии

97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о предстоящей встрече с россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира WTA-500 в Линце (Австрия).

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Теперь вам предстоит встретиться с Миррой в финале. Кажется, вы играли с ней три раза. Каково ваше мнение о её игре и насколько хорошо вы знаете её вне корта?
— Что я могу сказать о Мирре, так это то, что она уже давно входит в десятку лучших теннисисток мира. Она выиграла несколько турниров серии «Мастерс». Она невероятная теннисистка, и я знаю, что это будет непростой матч. Мы тренировались вместе на этой неделе. Мы много тренировались и в течение года. Думаю, знаю, как она играет, и она знает, как играю я. Если всё пойдёт хорошо, думаю, это будет интересный матч, и я с нетерпением жду его начала.

— Она занимает 10-е место в рейтинге, но у вас есть преимущество домашней площадки. Кто фаворит?
— В финале нельзя назвать фаворита, потому что финал – это совершенно другой матч, не связанный с самим турниром, и, если вы выбираете победителя таким образом, из ниоткуда, вы легко можете ошибиться. Никогда не знаешь, что может произойти в финале. Все чувствуют себя хорошо, когда играют в финале. Очевидно, мы обе чувствуем себя комфортно. Мы уже провели много часов на корте. Мы уже решили некоторые проблемы на этом корте. Ей тоже приятно играть на этом корте, как и мне. А когда обе теннисистки встречаются в таких условиях, может произойти всё что угодно. Никогда не знаешь, — приводит слова Потаповой Ubitennis.

Мирра бьётся в Линце за 5-й титул! Дальше суперматч Алькарас — Синнер в Монте-Карло. LIVE!
Мирра бьётся в Линце за 5-й титул! Дальше суперматч Алькарас — Синнер в Монте-Карло. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android