Синнер признался, что смотрит видео с игр Алькараса перед матчами с испанцем

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что смотрит видео матчей испанца Карлоса Алькараса, чтобы адаптировать свою игру под его стиль.

«Да, у нас есть возможность смотреть видео на YouTube и других платформах — так почему бы этим не пользоваться? Я делаю то же самое, но и по другим игрокам, по разным ударам, а затем пытаюсь применить это на корте. Но важно не потерять свою индивидуальность, потому что я — один игрок, Карлос — другой, Новак — третий. У каждого есть свои особенности, характер и стиль игры. Это тоже нужно уважать — не перегибать и не выходить за рамки своих главных качеств. Мы стараемся добавлять небольшие элементы: бывают дни, когда всё получается отлично, а бывают — когда чуть хуже. И это нормально. Иначе всё было бы слишком просто», – сказал Синнер на пресс-конференции в Монте-Карло.