Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Потапова: если трофей окажется у меня дома, то буду самым счастливым человеком

97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась об условиях на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).

Вы уже видели трофей и есть ли дома место для ещё одного?
— Конечно, у меня всегда есть место для этого. Найду его, не волнуйтесь. Но нет, я ещё не видела трофей, потому что стараюсь сконцентрироваться на каждом матче. Стараюсь сосредоточиться на себе, и если в конце концов этот трофей окажется у меня дома, то я буду самым счастливым человеком.

— Что заставляет вас так хорошо играть в Линце ещё до приезда в Австрию?
— Честно говоря, я не могу этого объяснить. Просто мне кажется, что здесь всё меня устраивает. Условия, корты, организация. Не знаю. Чувствую себя очень комфортно, играя здесь, и, кажется, это работает. Так что я буду продолжать возвращаться сюда, — приводит слова Потаповой Ubiitennis.

