Потапова: если трофей окажется у меня дома, то буду самым счастливым человеком

97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась об условиях на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).

— Вы уже видели трофей и есть ли дома место для ещё одного?

— Конечно, у меня всегда есть место для этого. Найду его, не волнуйтесь. Но нет, я ещё не видела трофей, потому что стараюсь сконцентрироваться на каждом матче. Стараюсь сосредоточиться на себе, и если в конце концов этот трофей окажется у меня дома, то я буду самым счастливым человеком.

— Что заставляет вас так хорошо играть в Линце ещё до приезда в Австрию?

— Честно говоря, я не могу этого объяснить. Просто мне кажется, что здесь всё меня устраивает. Условия, корты, организация. Не знаю. Чувствую себя очень комфортно, играя здесь, и, кажется, это работает. Так что я буду продолжать возвращаться сюда, — приводит слова Потаповой Ubiitennis.