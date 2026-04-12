«Для нас это крайне комфортные условия». Потапова — о турнирах в помещении

97-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что хотела бы больше турниров в закрытом помещении.

— Насчёт ощущения комфорта здесь: на этой неделе Екатерина Александрова сказала, что ей очень не хватает турниров в закрытом помещении, — что ты об этом думаешь?

— На самом деле мы с тренером говорили об этом на этой неделе — нам кажется, что недель для игры в зале стало очень мало. Думаю, до ковида у нас было больше недель в помещении, особенно в конце года — там было больше турниров. А теперь их нет. Мы сразу едем в Китай, Азию и завершаем сезон. Раньше же могли вернуться в Европу и закрыть сезон. Для нас, приехавших из Европы, из России, как Катя, это то, на чём мы тренировались всю юность, потому что из-за климата у нас нет лета пять-шесть месяцев… Только один-два месяца в году, когда можно тренироваться на улице. Для нас это крайне комфортные условия. Поэтому они нам очень нравятся, и поэтому мы хорошо играем на закрытых кортах, — приводит слова Потаповой Ubitennis.