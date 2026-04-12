Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 94-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, в каких турнирах планирует принять участие в ближайшее время.

«Я поеду в Барселону на следующей неделе, затем, надеюсь, в Рим, потом Женева, и, надеюсь, «Ролан Гаррос» — посмотрим. В общем, я стараюсь сыграть полноценный сезон.

Как я уже сказал, это мой последний год, но я играю не просто ради прощания с турнирами. Я боец, для меня это тяжело. Тяжело проигрывать матч и потом оставаться на корте — это не тот момент, который мне нравится в игре.

Но я получаю удовольствие, потому что есть невероятные болельщики, особенно здесь, в Монте-Карло, — они старались поддерживать меня во время матча, и мне это очень нравится.

И, как я сказал, надеюсь выиграть ещё несколько матчей в этом году и попытаться завершить карьеру в топ-100 — это было бы мечтой», – сказал Вавринка в студии Tennis Channel.