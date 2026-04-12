«Андреева должна выиграть этот титул». Веснина — о финале турнира WTA-500 в Линце

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча турнира WTA-500 в австрийском Линце, где сыграют россиянка Мирра Андреева и представительница Австрии Анастасия Потапова.

«Мирра Андреева сейчас очень хорошо играет на турнире. У неё впереди финал, и, как мне кажется, она должна выиграть этот титул. Для неё это сейчас очень важно: психологические победы на турнире, титул, положительные эмоции. Это первый турнир на грунте, поэтому важно понять, что делать на этом покрытии, как работать ногами, как обрабатывать мяч. В целом это только начало грунтового сезона, и оно уже вполне успешное. Пока я бы никуда не загадывала. Думаю, Мирра действует от матча к матчу, набирает форму и ищет свою игру», – приводит слова Весниной «Советский спорт».