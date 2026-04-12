«Стукнула себя разок». Андреева рассказала, почему ударила себя по лбу в 1/2 финала Линца

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему ударила себя по лбу в полуфинале турнира WTA-500 в Линце (Австрия). Она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:4, 6:1.
— Ты ударила себя по лбу рукой, а по бедру — ракеткой, но не по колену. Так что ты умнее некоторых своих соотечественников. Не буду называть имён, но фамилия — Рублёв.
— Я стукнула себя один раз по лбу. Могу объяснить почему: это был длинный гейм на её подаче, у меня было много брейк-пойнтов, потом я промахнулась на ответе со второй подачи, которую, как мне казалось, явно должна была взять. Поэтому и случилась эта негативная реакция. Так что я стукнула себя разок. Слава богу, не слишком сильно, иначе был бы синяк на лбу. С таким ходить не очень красиво. В остальном думаю, что на этой неделе я очень хорошо справляюсь со своими эмоциями и горжусь собой и за это тоже. Буду стараться нести эту ментальность в каждую партию этого турнира и в будущем тоже, — приводит слова Андреевой Ubitennis.
- 12 апреля 2026
-
15:01
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:26
-
13:11
-
13:08
-
12:54
-
12:35
-
12:03
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:03
-
10:54
-
10:47
-
10:33
-
09:49
-
09:44
-
00:58
-
00:34
-
00:15
- 11 апреля 2026
-
23:59
-
23:16
-
21:57
-
21:43
-
20:13
-
19:27
-
19:07