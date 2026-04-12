«Стукнула себя разок». Андреева рассказала, почему ударила себя по лбу в 1/2 финала Линца

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему ударила себя по лбу в полуфинале турнира WTA-500 в Линце (Австрия). Она обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 6:4, 6:1.

— Ты ударила себя по лбу рукой, а по бедру — ракеткой, но не по колену. Так что ты умнее некоторых своих соотечественников. Не буду называть имён, но фамилия — Рублёв.

— Я стукнула себя один раз по лбу. Могу объяснить почему: это был длинный гейм на её подаче, у меня было много брейк-пойнтов, потом я промахнулась на ответе со второй подачи, которую, как мне казалось, явно должна была взять. Поэтому и случилась эта негативная реакция. Так что я стукнула себя разок. Слава богу, не слишком сильно, иначе был бы синяк на лбу. С таким ходить не очень красиво. В остальном думаю, что на этой неделе я очень хорошо справляюсь со своими эмоциями и горжусь собой и за это тоже. Буду стараться нести эту ментальность в каждую партию этого турнира и в будущем тоже, — приводит слова Андреевой Ubitennis.