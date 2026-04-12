Мирра Андреева оценила игру Анастасии Потаповой перед финалом турнира в Линце

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила игру представительницы Австрии Анастасии Потаповой (97-я в рейтинге) перед их финалом на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).

«Потапова — очень агрессивный игрок. Хорошо двигается и, на мой взгляд, отлично направляет мяч. Мало ошибается. Так что против таких игроков играть, конечно, сложно. Теперь Кончита скажет мне, что делать на корте», — приводит слова Андреевой Ubitennis.

Начало матча запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Анастасия Потапова. Счёт личных встреч Андреевой и Потаповой 2-1 в пользу Мирры.