Мирра Андреева оценила игру Анастасии Потаповой перед финалом турнира в Линце
Поделиться
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила игру представительницы Австрии Анастасии Потаповой (97-я в рейтинге) перед их финалом на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
Анастасия Потапова
«Потапова — очень агрессивный игрок. Хорошо двигается и, на мой взгляд, отлично направляет мяч. Мало ошибается. Так что против таких игроков играть, конечно, сложно. Теперь Кончита скажет мне, что делать на корте», — приводит слова Андреевой Ubitennis.
Начало матча запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Анастасия Потапова. Счёт личных встреч Андреевой и Потаповой 2-1 в пользу Мирры.
Комментарии
- 12 апреля 2026
-
15:01
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:26
-
13:11
-
13:08
-
12:54
-
12:35
-
12:03
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:03
-
10:54
-
10:47
-
10:33
-
09:49
-
09:44
-
00:58
-
00:34
-
00:15
- 11 апреля 2026
-
23:59
-
23:16
-
21:57
-
21:43
-
20:13
-
19:27
-
19:07