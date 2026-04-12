Екатерина Казионова — Ирина Шиманович, результат матча 12 апреля 2026, счет 0:2, финал квалификации WTA-250, Руан

Екатерина Казионова не смогла выйти в основную сетку турнира в Руане
390-й номер рейтинга российская теннисистка Екатерина Казионова не смогла выйти в основную сетку турнира WTA-250 в Руане (Франция), уступив в финале квалификации белоруске Ирине Шиманович (182-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Шиманович не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Екатерина Казионова также не сделала в игре ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи.

Турнир в Руане пройдёт с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является украинская теннисистка Элина Свитолина.

