«Наша стабильность впечатляет». Алькарас — о доминировании с Синнером в АТР-туре

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о доминировании в туре вместе с итальянцем Янником Синнером. Теннисисты сыграют друг с другом в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Мы не так уж часто об этом говорим, но есть игроки, которые шутят на эту тему. Я просто стараюсь делать всё возможное в каждом матче и на каждом турнире, и, думаю, Янник делает то же самое. Мне приятно видеть, как мы играем так хорошо на каждом турнире. Наша стабильность действительно впечатляет. Каждый раз, когда мы играем друг против друга, мы поднимаем уровень на максимум. Можно сказать, что люди всегда ждут нашей встречи на каждом турнире.

Но мы не супергерои и не выиграем все матчи. Это наша первая встреча в 2026 году, а значит, в других турнирах мы проигрывали раньше. Я также вижу, что другие игроки приближаются к нашему уровню, так что посмотрим, как всё будет. Лично я рад, потому что каждый раз, когда я проигрываю или когда проигрывает Янник, мы извлекаем урок и возвращаемся на следующий турнир ещё сильнее. Такая статистика только радует меня», – сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Монте-Карло.