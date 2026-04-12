Вера Звонарёва не смогла выйти в основную сетку турнира WTA-500 в Штутгарте

338-я ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в основную сетку турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), проиграв в финале квалификации представительнице Чехии Габриэле-Андрее Кнутсон (223-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Кнутсон выполнила пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Вера Звонарёва сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Штутгарте пройдёт с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.