Мирра Андреева — Анастасия Потапова: россиянка сравняла счёт по сетам в финале в Линце

Сегодня, 12 апреля, на грунтовых кортах в Линце (Австрия) проходит финал турнира категории WTA-500. Серебряный призёр Олимпиады-2024 в паре, 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева играет с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, занимающей 97-ю строчку мирового рейтинга. После второго сета россиянка перевела матч в решающую партию — 1:6, 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Анастасия Потапова. Счёт личных встреч Андреевой и Потаповой 2-1 в пользу Мирры.

Действующей победительницей турнира в Линце является россиянка Екатерина Александрова. Ранее соревнование проходило на хардовом покрытии зимой.